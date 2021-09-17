Ростов-на-Дону, 17 сентября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Ограничений в работе общественного транспорта Ростова-на-Дону в дни выборов не предполагается. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 17 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Транспорт

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«С 18 по 19 сентября работа общественного пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону будет организована в соответствии с расписанием буднего дня», — уточнили в администрации областного центра.

ИА REGNUM напоминает, что голосование в Ростовской области продлится с 17 по 19 сентября.