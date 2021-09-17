Москва, 17 сентября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Привести в дальневосточные регионы «варягов» из Центральной России и дать им построить сотни тысяч квадратных метров жилья без привлечения местных сил невозможно и неэтично, считает глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Об этом он заявил в интервью ИА REGNUM.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

Он полагает, что «должен быть симбиоз» местных строителей и крупных федеральных компаний, которые удовлетворяют требованиям к капиталу, компетенциям, технике и управленческим ресурсам, которые должны быть соразмерны задаче.

«Если я вам скажу, что мы возьмем местные строительные компании, построившие один дом, и поручим им построить новый город, я покривлю душой», — отметил Чекунков, отвечая на вопрос о том, кто будет осваивать миллиарды инвестиций, направленных на развитие инфраструктуры Дальнего Востока.

По словам министра, Минвостокразвития ведет переговоры с крупнейшими российскими строительными компаниями «ПИК», «Самолет», «Дом.РФ»: «Они прекрасно понимают, что должны иметь сильный региональный штаб, знающий территорию, и задействовать свои федеральные ресурсы для доступа к дешевому капиталу, лизингу, технике».

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Как отметил Чекунков, большие проекты подтянут местных подрядчиков, которые сначала будут работать на субподряде, а потом уже сами построят новые кварталы, субподряд ускорит их развитие.

«Жизнь не такая длинная, чтобы строить по одному дому. Если ты четыре года потратил на один дом, то за 12 лет построил три дома. А если ты сначала один дом сделал, потом по субподряду пять, а потом уже сам как девелопер еще 15, то разница в скорости развития — четыре раза!» — заключил глава Минвостокразвития.