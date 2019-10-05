Владивосток, , 09:03 — REGNUM Приморский край, Сахалинская область и Камчатский край могут стать первыми дальневосточными регионами для сотрудничества с крупными российскими застройщиками жилья, сообщила пресс-служба Минвостокразвития России.

Накануне строительство новостроек на Дальнем Востоке обсудили глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов и глава ПАО «Группа компаний ПИК» Сергей Гордеев. Сегодня столичный девелопер застраивает и оборудует несколько микрорайонов в дальневосточных городах.

По информации ведомства, в настоящее время строительная компания рассматривает два варианта «прихода» на Дальний Восток: либо в лице генерального подрядчика для массовой застройки жилья, либо предоставление франшизы местным компаниям. В свою очередь, Минвостокразвития рассматривает вопросы использования дальневосточных преференций.

«Наша задача убедить крупные компании, в том числе «ГК ПИК», что на Дальнем Востоке можно работать и можно зарабатывать. Мы готовы предложить площадки, готовы предложить финансирование. Ждем всех», — сказал Козлов по итогам встречи.

Ранее в Минвостокразвития раскрыли механизм предоставления «Дальневосточной ипотеки» под 2% годовых. Предполагается, что программа будет работать в течение пяти лет, при этом получатели могут оформить ипотеку на срок не более 20 лет, если размер кредита не будет превышать 6 млн рублей.

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