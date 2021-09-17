Ставрополь, 17 сентября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров призвал жителей региона принять участие в выборах. В опубликованном на его странице в Instagram обращении к избирателям, он отметил, что организаторами выборов были предприняты все меры, чтобы сделать процесс безопасным с точки зрения защиты от коронавируса. Кроме того, губернатор не сомневается, что они должны пройти честно и открыто.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

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«Было сделано все для того, чтобы оно прошло прозрачно, объективно, честно. И безопасно! В том числе — в эпидемиологическом плане. Приглашаю вас принять участие в голосовании. Приходите на выборы!» — написал Владимиров.

Он еще раз подчеркнул важность проходящих в эти дни выборов депутатов Госдумы и думы Ставрополья для будущего края.

«Нам с вами вместе предстоит выбрать тех, кто будет принимать важные решения, напрямую влияющие на очень многое в нашей стране. На качество жизни в родном крае, в каждом городе или селе Ставрополья. На перспективы и возможности каждого ставропольчанина», — заявил губернатор.

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