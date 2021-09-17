Москва, , 12:42 — REGNUM Россия поддерживает решение о начале процедуры приема Ирана в члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом 17 сентября заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления в формате видеоконференции на саммите ШОС.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил глава Российского государства, Москва придает большое значение сотрудничеству ШОС со странами, стремящимися наладить открытый и равноправный диалог с организацией, а также рассматривающих возможность в нее вступить.

«В этом контексте Россия поддерживает вынесенное на утверждение Совета глав государств ШОС решение о начале процедуры приема Исламской Республики Иран в члены Шанхайской организации сотрудничества», — сказал Путин.

«Мы всегда выступали за полноформатное участие Ирана в работе нашей организации, исходя из того, что эта страна играет важную роль в Евразийском регионе и уже давно плодотворно сотрудничает с ШОС», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 71-летием.