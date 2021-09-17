Москва, , 12:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время своего выступления в формате видеоконференции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 17 сентября поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 71-летием.

Нарендра Моди и Владимир Путин Kremlin.ru

«Присоединяюсь, пользуясь случаем, к поздравлениям премьер-министра Индии. Поздравляю господина премьер-министра Индии Нарендру Моди с днем рождения. Хочу пожелать вам, дорогой друг, крепкого здоровья и всяческих успехов», — сказал российский лидер.

Помимо того, Путин поблагодарил Таджикистан, который принимает саммит, и президента республики Эмомали Рахмона за большую работу, которая проводится последним во время председательства страны в ШОС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на меры поддержки граждан и экономики во время пандемии COVID-19 Россией было направлено около 3 трлн рублей, что составляет более 4,5% ВВП страны.