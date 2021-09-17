Москва, , 12:09 — REGNUM На меры поддержки граждан и экономики во время пандемии COVID-19 Россией было направлено около 3 трлн рублей, что составляет более 4,5% ВВП страны. Об этом 17 сентября заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления в формате видеоконференции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

«Россия направила порядка 3 трлн рублей, а это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны, на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми прежде всего», — рассказал российский лидер, говоря о принятых в пандемию властями страны мерах.

Также Путин отметил, что он считает ключевым инструментом стимулирования дальнейшего роста экономики цифровизацию и более широкое использование экологически чистых технологий, а также других инновационных решений во всех сферах жизни и в том числе — государственное управление, транспорт и связь.

«По всем этим темам государства — члены ШОС наладили взаимодействие, и его нужно энергично развивать», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о возобновлении деятельности контактной группы ШОС — Афганистан.