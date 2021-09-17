Москва, 17 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Специальное записывающее устройство было обнаружено на одном из избирательных участках Москвы. Об этом 17 сентября сообщает телеграм-канал Baza.

Khabkrai.ru Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

«Жучок» был обнаружен в принтере на избирательном участке в столичном районе Ново-Переделкино.

«Сотрудники ФСБ проверяли офис «Жилищника», где должны проходить выборы. Внимание оперативников привлёк обычный принтер в одном из помещений, причём даже не принтер, а небольшая подозрительная деталь, которая явно была лишней. Оказалось, что в принтере был установлен жучок», — пишет телеграм-канал.

Не ясно кто и с какой целью спрятал «жучок» в технику. Однако ничего интересного о выборах устройство записать не успело — его обнаружили за несколько дней до начала голосования.

Официального подтверждения данной информации пока нет.