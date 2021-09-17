Новосибирск, 17 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Участковые комиссии Новосибирской области принимают заявления избирателей о голосовании «на дому» до 14:00 часов 19 сентября. Об этом сообщил «Вестник Избирательной комиссии Новосибирской области».

Izbirkom54.nso.ru Чулымский район Новосибирской области, участковая комиссия №1311 проводит голосование «на дому»

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«Голосовать вне помещения могут граждане по уважительным причинам: состояние здоровья, инвалидность, уход за маленьким ребенком, пожилым человеком и иные причины», — говорится в официальном сообщении.

По данным на 18:00 (время местное) 16 сентября, заявления о голосовании «на дому» подали 40 106 новосибирцев. Участковые комиссии уже начали проводить голосование вне помещения.