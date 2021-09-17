Новосибирск, , 10:29 — REGNUM В Новосибирской области в дни голосования круглосуточно работает Центр общественного наблюдения. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Специалисты Общественной палаты области пояснили, что наблюдатели в Центре общественного наблюдения будут работать круглосуточно 17, 18 и 19 сентября, до подведения итогов голосования. Пресс-подходы запланированы в дневное время с 8:00 каждые два часа до 20:00.

Кроме того, информация о ходе работы Центра общественного наблюдения оперативно публикуется в социальных сетях и телеграм-канале.