Магадан, 17 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Магаданской области на 15:00 по местному времени (07:00 мск) 17 сентября на выборах депутатов Государственной думы РФ проголосовали более 14 тыс. избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные, опубликованные на официальном сайте ЦИК РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Из общего количества избирателей — 100 404 — 17 сентября на участки уже пришли 14 717 колымчан. По данным ЦИК РФ, в Магаданской области на 15:00 проголосовали 14,48% избирателей.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме 17 сентября открыты 88 постоянных избирательных участков, и временные в аэропорту Магадан и областной больнице. Одним из первых на участке №8 в Центре культуры проголосовал губернатор Сергей Носов.