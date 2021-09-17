Нью-Йорк, США, 17 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Всем гостям недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 21 по 27 сентября, следует пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщает 17 сентября РИА Новости.

Kremlin.ru Антониу Гутерреш

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Он подчеркнул важность вакцинации и призвал делегатов приезжать в Нью-Йорк уже привитыми, если это возможно. Благодаря городским властям, добавил Гуттереш, у всех делегатов будет возможность получить вакцину после прибытия.

«Я надеюсь, что люди будут прибывать вакцинированными, за исключением тех ситуаций, когда это невозможно», — сказал генсек ООН.

По словам генсека, запретить кому-либо войти на территорию штаб-квартиры ООН без прививки он не может.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в в Нью-Йорке началась 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

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