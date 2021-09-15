Нью-Йорк, США, , 01:04 — REGNUM 76-я сессия Генеральной ассамблеи Организации Объединённых наций (ГА ООН) началась 14 сентября в Нью-Йорке.

Здание ООН

В начале мероприятия к его участникам обратились генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и новый председатель ГА ООН, представитель Мальдив Абдулла Шахид. Гуттериш призвал прекратить конфликты и объединиться перед лицом глобальной проблемы — пандемии коронавируса. Абдулла Шахид назвал ключевые темы, которым будет посвящена Генассамблея ООН. Это, прежде всего, вакцинация от COVID-19.

«Если мы сможем объединиться, мы сможем вакцинировать мир к концу 2022 года», — заявил Шахид.

Отмечается, что первые заседания на этой неделе будут носить формальный характер. Участники ГА ООН утвердят повестку и новый состав рабочих органов. Неделя высокого уровня начнётся с 21 сентября. К этому времени на ГА ООН прибудут лидеры стран мира, а также главы правительств и министры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден планирует провести ряд встреч на полях ГА ООН. Целью встреч будет объединение усилий стран в борьбе с пандемией коронавируса.

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