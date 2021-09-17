Екатеринбург, 17 сентября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. В Свердловской области завершено досрочное голосование на отдалённых и труднодоступных территориях. Об этом сообщает облизбирком.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Оно длилось с 10 по 16 сентября. Проголосовали 1822 избирателя из 3647, которые внесены в списки, или порядка 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловчане голосуют по кандидатурам в депутаты Госдумы и областного Заксобрания. Также местами проходят местные выборы.