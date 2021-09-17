Новосибирск, , 06:10 — REGNUM В Новосибирской области с 17 по 19 сентября будут работать 1982 избирательных участка. Также открыты 14 временных избирательных участка, 13 из которых расположены в медучреждениях (в крупных больницах), и один избирательный участок расположен в СИЗО №1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Избирательный участок Gov.kg

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Накануне, 16 сентября, штаб общественной поддержки с участием депутатов, общественников, волонтеров-медиков провели мониторинг избирательных участков на предмет соблюдения требований санитарной безопасности (наличие масок, санитайзеров, дистанционной разметки).

Напомним, что сегодня, 17 сентября, в 8:00 (время местное) в Новосибирской области открылись избирательные участки. Новосибирцы выбирают депутатов Государственной думы и депутатов представительных органов муниципальных образований.

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