Бишкек, , 18:18 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии задержал бывшего премьер-министра Джоомарта Оторбаева по подозрению в коррупции. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщили в ГКНБ.

Киргизия

Экс-главу правительства водворили в изолятор временного содержания. В ближайшие 48 часов Первомайский районный суд киргизской столицы рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Читайте также: Спецслужбы Киргизии возбудили уголовные дела против трех экс-президентов

По версии следствия, Джоомарт Оторбаев, будучи премьер-министром Киргизии, оказал давление на правительственную комиссию, проводившую экологическую экспертизу по крупнейшему киргизскому золоторудному месторождению «Кумтор».

В комитете нацбезопасности утверждают, что сделал он это в интересах канадской горнорудной компании «Centerra Gold Inc», разрабатывающей этот рудник.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 3 августа 2021 года спецслужбы Киргизии задержали бывшего премьер-министра Темира Сариева по подозрению в коррупции в особо крупном размере.

По версии следствия, Сариев, будучи председателем госкомиссии по «Кумтору», занизил сумму экологического ущерба от работы крупнейшего киргизского золотого рудника на несколько десятков миллионов долларов США.

Читайте также: Правительство Киргизии обвинили в «захвате контроля над «Кумтором»