Бишкек, , 14:16 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии задержал бывшего премьер-министра республики Темира Сариева по подозрению в коррупции и причинении государству многомиллиардного ущерба. Об этом сообщили в ГКНБ сегодня, 3 августа.

Темир Сариев Gov.kg

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По версии следствия, Темир Сариев, занимавший на тот момент пост министра экономики и являвшийся председателем госкомиссии по «Кумтору», занизил сумму экологического ущерба от работы крупнейшего киргизского золотого рудника на несколько десятков миллионов долларов США.

В ближайшие 48 часов Первомайский районный суд киргизской столицы должен будет рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения в отношении экс-главы правительства Киргизии Темира Сариева.

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