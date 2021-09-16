Москва, 16 сентября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В 2021 году российской семье из трех человек для «нормальной жизни» в среднем требуется 93 тысячи рублей, следует из опубликованного 16 сентября исследования холдинга «Ромир».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Аналитики выяснили, что в среднем российская семья их трех человек претендует на доход в 93 тысячи 200 рублей в месяц. По сравнению с 2019 годом финансовые запросы граждан выросли на 15 200 рублей, или на 19,5%, а относительно 2020 года — на 7 500 рублей, или 8,7%.

Из опроса также следует, что граждане в целом повысили свои финансовые притязания. Если в 2019 году «нормальная жизнь» начиналась с доходом в 60−90 тыс. для 30% опрошенных, то в 2021 году количество тех, кто так думает, сократилось до 28%. Сегодня 23% респондентов считают приемлемым доходом 90−120 тыс. рублей в месяц. Также увеличилось количество людей, по мнению которых месячный доход должен быть не менее 120 тыс. рублей. Так считают 25% респондентов против 11% в 2019 году.

17% жителей страны (против 25% в 2019 году) хватило бы 45−60 тысяч рублей, а 6% (против 10% в 2019) — от 30 до 45 тысяч рублей. Нашлись и такие, их количество составило 1% респондентов, которым для «нормальной жизни» хватает от 20 до 30 тысяч рублей. Доход до 20 тысяч практически никто не рассматривал, в то время как в 2011 году этой суммой удовлетворялись 6% жителей страны.

Как заявляли в 2020 году респонденты «Ромир», российской семье из трех человек, в которой двое работают, для «нормальной жизни» в среднем нужно, по их собственной оценке, 85,7 тыс. рублей в месяц.

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