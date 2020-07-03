Москва, , 12:00 — REGNUM

Если в среднем для «нормальной жизни» российской семье в этом году нужно примерно на 10 процентов больше денег, чем годом ранее, то это и является показателем реального обесценивания рубля, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 3 июля, комментируя итоги исследования «Ромира».

Как сообщалось ранее, по данным опроса холдинга, российской семье из трех человек, в которой двое работают, для «нормальной жизни» в среднем нужно, по их собственной оценке, 85,7 тыс. рублей в месяц — на 7,7 тыс. рублей (на 9,9%) больше, чем год назад.

«Цифры опроса «Ромира» показательны. Если в среднем для «нормальной жизни» российской семье в этом году нужно примерно на 10 процентов больше денег, чем годом ранее, то это, на мой взгляд, и является показателем реального обесценивания рубля. Официальные цифры инфляции у нас известны, но я говорю не о них, а о том, что происходит с рублём в жизненном восприятии большинства граждан России. Причём народ у нас совестливый, он соотносит свои желания с обстоятельствами, лишнего не попросит — скорее, умерит свои запросы.

Печально, конечно, что люди у нас настолько обнищали, что 18 процентов из них считают достаточным для семьи из трёх человек бюджет в 45−60 тыс. рублей в месяц, а 6 процентов вообще готовы втроём «нормально» жить на менее чем 30 тыс. в месяц. Вдумайтесь в эти цифры, представьте, на какие деньги эти люди живут на самом деле, если 30−60 тысяч — это для них норма!

Примечательно, что средний реальный доход на такую семью у нас в стране в настоящее время составляет 86,8 тыс. рублей. За счёт чего формируется эта цифра? Ясно, что она формируется за счёт совершенно иных, чем приведённые выше, доходов малого числа сверхобеспеченных семей и является ещё одним свидетельством глубочайшего социального расслоения в российском обществе!» — отметил Михаил Демурин.