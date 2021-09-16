Лондон, 16 сентября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Новое партнерство в сфере безопасности, о формировании которого заявили Австралия, Великобритания и США (AUKUS), не направлено против каких-либо стран. Об этом 16 сентября в ходе выступления в Палате общин британского парламента заявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон.

Gov.uk Борис Джонсон

Читайте также: Китай осудил военный альянс США, Британии и Австралии

«Партнёрство AUKUS не задумывалось в целях противостояния какой-либо другой стране», — подчеркнул глава британского правительства.

По его словам, этот шаг просто свидетельствует о том, насколько тесны связи Великобритании с Австралией и США, «об общих для трёх стран ценностях и о высоком уровне взаимного доверия, который позволяет нам делиться ядерными технологиями».

Джонсон добавил, что члены нового партнёрства заинтересованы в защите «демократии, прав человека, а также свободы судоходства и торговли во всём мире».

Ранее по теме: В Британии заверили в отсутствии намерений противостоять Франции

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового трёхстороннего партнерства в сфере безопасности (AUKUS), направленного на поддержание стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках альянса военно-морские силы Австралии рассчитывают получить не менее восьми атомных подводных лодок, строительство которых запланировано в Аделаиде.

Это решение уже осудили власти Франции, Китая и Новой Зеландии. В Евросоюзе заявили, что не были проинформированы о создании альянса и теперь проводят контакты с партнёрами, чтобы узнать подробности об этом инициативе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что пока Москва не сформировала позицию по новому военному альянсу, так как его цели и задачи до конца не ясны.