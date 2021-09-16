Лондон, , 12:12 — REGNUM Новое партнёрство США, Великобритании и Австралии для защиты интересов в Индо-Тихоокеанском регионе не нацелено против Франции, которая в результате этого потеряла крупное соглашение о строительстве подводных лодок для австралийских вооружённых сил. Об этом заявил министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес, передаёт агентство Reuters.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес Richard Townshend

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Глава оборонного ведомства добавил, что понимает разочарование Парижа. Уоллес сказал, что этот альянс не был «предательством французов», чей собственный контракт на подводные лодки с Австралией был аннулирован.

«У нас нет никаких намерений противостоять Франции, которая является нашим ближайшим военным союзником в Европе», — подчеркнул британский министр.

Он напомнил, что, согласно контракту, Франция обязалась поставить дизель-электрические субмарины, но «австралийцы приняли решение в пользу атомных подлодок».

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«Это сотрудничество даст толчок британской оборонной промышленности», — уверен Уоллес.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Австралии Скотт Моррисон заключили договор о трёхстороннем партнёрстве в области обороны и безопасности для Индо-Тихоокеанского региона. Военно-морские силы Австралии рассчитывают получить не менее восьми атомных подводных лодок, строительство которых запланировано в Аделаиде в рамках этого партнёрства. Это решение уже осудили власти Франции, Китая и Новой Зеландии.