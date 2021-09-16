Лондон, 16 сентября 2021, 12:12 — REGNUM Новое партнёрство США, Великобритании и Австралии для защиты интересов в Индо-Тихоокеанском регионе не нацелено против Франции, которая в результате этого потеряла крупное соглашение о строительстве подводных лодок для австралийских вооружённых сил. Об этом заявил министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес, передаёт агентство Reuters.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
Richard Townshend

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Глава оборонного ведомства добавил, что понимает разочарование Парижа. Уоллес сказал, что этот альянс не был «предательством французов», чей собственный контракт на подводные лодки с Австралией был аннулирован.

«У нас нет никаких намерений противостоять Франции, которая является нашим ближайшим военным союзником в Европе», — подчеркнул британский министр.

Он напомнил, что, согласно контракту, Франция обязалась поставить дизель-электрические субмарины, но «австралийцы приняли решение в пользу атомных подлодок».

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«Это сотрудничество даст толчок британской оборонной промышленности», — уверен Уоллес.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Австралии Скотт Моррисон заключили договор о трёхстороннем партнёрстве в области обороны и безопасности для Индо-Тихоокеанского региона. Военно-морские силы Австралии рассчитывают получить не менее восьми атомных подводных лодок, строительство которых запланировано в Аделаиде в рамках этого партнёрства. Это решение уже осудили власти Франции, Китая и Новой Зеландии.