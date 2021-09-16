Москва, , 14:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин и его вьетнамский коллега Нгуен Суан Фук обсудили перспективные торгового и энергетического сотрудничества в телефонном разговоре. Об этом сообщает 16 сентября пресс-служба Кремля.

Нгуен Суан Фук Kremlin.ru

Лидеры России и Вьетнама, отметили в Кремле, подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Они затронули вопросы взаимодействия Москвы и Ханоя по линии диалога Россия — АСЕАН.

«Обсужден ряд перспективных тем российско-вьетнамского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах, а также ход реализации соглашения о свободной торговле между государствами — членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом», — говорится в сообщении.

Президент Вьетнама рассказал об интересе к увеличению поставок российских вакцин и налаживанию выпуска препарата против коронавируса «Спутник V» в своей стране. Он поблагодарил российскую сторону за помощь в борьбе с пандемией. Инициатором телефонной беседы была вьетнамская сторона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия согласилась поставить Вьетнаму 20 млн доз вакцины «Спутник V» до конца года.

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