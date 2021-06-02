Ханой, , 17:25 — REGNUM Власти Вьетнама достигли договорённости с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставках в республику российской вакцины от коронавируса «Спутника V». Об этом сообщил 2 июня министр здравоохранения страны Нгуен Тхань Лонг.

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«Министерство здравоохранения вело активные переговоры с российской стороной о скорейшем получении вакцины для содействия начатой кампании по вакцинации населения. На сегодняшний день Россия согласилась поставить Вьетнаму 20 миллионов доз вакцины в 2021 году», — сказал министр.

Он также сообщил, что министерство здравоохранения Вьетнама обсудило с российской стороной возможности создания на территории республики предприятия большой мощности по выпуску вакцины для обеспечения потребностей внутреннего рынка, а в будущем и экспорта препарата.

«В ходе переговоров сегодня днём российская сторона полностью поддержала эти предложения вьетнамской стороны», — сообщил Нгуен Тхань Лонг.

Переговоры представителей министерствоаздравоохранения Вьетнама и Российского фонда прямых инвестиций состоялись 2 июня в онлайн-формате.