Москва, 16 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Сокращение белорусского экспорта калийных удобрений зависит от политики Литвы. Об этом 16 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт Клайпеды

«Долгосрочные контракты на перевалку калийных удобрений через порт Клайпеды не подпадают под действие санкций, но после окончания срока действия договоров белорусский экспорт может подпасть под их действие. Многое зависит от позиции Литвы. В Литве наблюдается раскол: одна часть элиты настаивает на том, что Литва должна быть солидарна с Европой, другая выступает за переговоры с Александром Лукашенко», — заявил эксперт.

Недовольство политикой ЕС лояльной по отношению к Лукашенко части литовской элиты вызвал тот факт, что «обещанную порту Клайпеды компенсацию за то, что он будет закрыт для белорусских товаров, так и не получили», — отметил Суздальцев.

«Враждебная по отношению к Лукашенко группа настаивает на том, чтобы порт Клайпеды был закрыт для трёх групп белорусских товаров — калийные удобрения, нефтепродукты, лес» — заключил эксперт.

Напомним, что ранее в литовской компании Biriu kroviniu terminalas (BKT) заявили о том, что транзит белорусских калийных удобрений через порт Клайпеды по-прежнему продолжает осуществляться. Ранее Александр Лукашенко утверждал, что Белоруссия полностью откажется от прибалтийского транзита.