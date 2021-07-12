Вильнюс, , 17:04 — REGNUM Экспорту белорусских калийных удобрений через порт Клайпеды ничто не угрожает, а разговоры о переориентации поставок с прибалтийских на российские порты остаются словами. Об этом заявил совладелец литовской компании Biriu kroviniu terminalas (BKT) Игорь Удовицкий.

Ранее на эту тему: Лукашенко обманул: он не остановил транзит через Прибалтику

В комментарии на тему диверсификации белорусского калийного экспорта Удовицкий сказал: «BKT не раскрывает сроков действия контрактов, однако все контракты являются долгосрочными, поэтому действуют еще в течение длительного срока, не один год».

Совладелец компании по перевалке продукции белорусского госмонополиста «Беларуськалий» сообщил также литовскому агентству BNS, что применённые к официальному Минску санкции Евросоюза его бизнес не затрагивают. Поэтому, отметил он, отгрузки не снижаются и есть видение сохранения объёмов экспорта белорусских удобрений через Литву.

Читайте аналитику: Санкции Запада против Белоруссии: гора родила мышь