Москва, 16 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В администрации президента России внимательно изучают информацию о создании нового трёхстороннему партнёрства США, Австралии и Великобритании (AUUKUS) в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом 16 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что пока Москва не сформировала позицию по новому военному альянсу, так как его цели и задачи до конца не ясны.

«Сначала надо понять детали этого альянса. Безусловно, внимательно изучаем информацию, — подчеркнул Песков. — До того, как сформировать позицию, мы должны понять цели, задачи, средства. Сначала нужно ответить на эти вопросы. Информации пока мало».

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Австралии Скотт Моррисон заключили договор о трёхстороннем партнёрстве в области обороны и безопасности для Индо-Тихоокеанского региона.

Военно-морские силы Австралии рассчитывают получить не менее восьми атомных подводных лодок, строительство которых запланировано в Аделаиде в рамках этого партнёрства. Это решение уже осудили власти Франции, Китая и Новой Зеландии.