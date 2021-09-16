Канберра, 16 сентября 2021, 07:01 — REGNUM Военно-морские силы Австралии рассчитывают получить не менее восьми атомных подводных лодок, строительство которых запланировано в Аделаиде в рамках трёхстороннего партнёрства с США и Великобританией. Об этом 16 сентября, на пресс-конференции, посвящённой созданию AUUKUS (партнёрство Канберры, Лондона и Вашингтона в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе), заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
Предполагается, что стоимость программы создания австралийского атомного подводного флота превысит 90 млрд австралийских долларов ($65,9 млрд).
По словам Моррисона, в настоящее время военные расходы Австралии уже достигли 2% ВВП, однако, в связи с современными угрозами, «наши инвестиции в этой сфере в будут только расти».
Глава правительства также подчеркнул важность для Австралии предоставляемого в рамках соглашения доступа к американским ракетным технологиям, позволяющего значительно ускорить создание «национальной военной индустрии и производства управляемого оружия».
Ранее Канберра объявила о прекращении сотрудничества с Парижем в строительстве нового подводного флота.
Как сообщало ИА REGNUM, атомные подводные лодки, технологии по разработке которых будут получены в рамках трёхстороннего партнёрства AUUKUS с США и Великобританией, намерена строить на своей территории Австралия.
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