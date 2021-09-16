Ереван, , 11:54 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Переговоры состоялись 16 сентября в Душанбе, куда председатель армянского правительства прибыл с рабочим визитом для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Никол Пашинян Kremlin.ru

«Собеседники обсудили вопросы, касающиеся как развития двусторонних отношений, так и взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности», — уточнили в пресс-службе.

Читайте также: Главы государств-членов ОДКБ на саммите в Душанбе обсуждают Афганистан

Никол Пашинян и Эмомали Рахмон отметили важность расширения связей в экономической сфере, выразив уверенность, что в этом направлении есть большой потенциал.

Также главы государств обменялись мнениями по повестке заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, мерам по обеспечению безопасности в регионе ОДКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проходит 16 сентября в Душанбе. Главной темой обсуждения станет ситуация в Афганистане.