Душанбе, , 10:17 — REGNUM В столице Таджикистана 16 сентября началось заседание глав государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности. Оно проходит во Дворце наций — официальной резиденции президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Флаги стран ОДКБ Mil.ru

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Открывая мероприятие, глава республики отметил, что председательство Таджикистана в ОДКБ совпало с периодом чрезвычайных вызовов и угроз. Несмотря на это, подчеркнул Рахмон, удалось обеспечить высокий уровень политического взаимодействия и координацию внешнеполитических позиций.

Добавим, что главы большинства стран очно выступят на мероприятии. На заседании, которое проходит в очном формате, присутствуют генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Киргизии Садыр Жапаров. Российский лидер Владимир Путин принимает участие в мероприятии по видеосвязи из-за ухода на самоизоляцию.

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От России также принимают участие министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, главной темой обсуждения на саммите станет обстановка в Афганистане.