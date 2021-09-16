Париж, 16 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Доклад с призывом пересмотреть отношения с Россией утверждён в Европарламенте. Это следует из итогов голосования на пленарной сессии в Страсбурге, опубликованных 16 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

В поддержку документа, который предложил литовский депутат Андрюс Кубилюс, высказались 494 парламентария. Против его утверждения проголосовали 103 человека, ещё 72 воздержались.

В докладе приведены рекомендации для властей Евросоюза относительно политики взаимодействия с Россией. ЕС следует «пересмотреть политику» в отношении Москвы и «разработать всеобъемлющую стратегию».

По мнению автора доклада, Евросоюзу нужно «противодействовать угрозе безопасности», «вмешательству России» в дела европейских стран и стран Восточного партнёрства, вести с Москвой выборочный диалог и поддерживать «демократическое общество».

Также среди рекомендаций — готовность не признавать результаты выборов в Госдуму РФ, которые состоятся в сентябре. Поводом для этого могут стать «нарушения демократических процедур и международного права».

Отметим, что решения Европарламента — лишь рекомендации для государств ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, Кубилюс также призвал ЕС укрепить свой военный потенциал ради сдерживания России.

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