14 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 08:01 — REGNUM Решение бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса подготовить проект доклада, предварительно согласованный депутатами Европейского парламента, согласно которому ЕС предлагается укреплять свой военный потенциал ради сдерживания России, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 14 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

"Опять мы виноваты из-за того, что не ползаем на цырлах пред ними, не торгуем своим суверенитетом и ведём самостоятельную политику в своих интересах, а не их интересах», — считает Max S.

Многие пользователи пришли к выводу, что Европе нет смысла опасаться некой угрозы со стороны России, потому что российские денежные мешки инвестировали в Запад огромные деньги и очень от них зависимы. Потому-то никто давать на Европу не станет даже при самом плохом раскладе, пишут граждане.

«Ну очень интересно, Европа, в экономику и уровень жизни которой российские нувориши из власти вложили триллионы долларов, пытается сдерживать Россию? Какой в этом смысл? Зачем инвесторам лишаться своих инвестиций? Цирк с миллиардной аудиторией следит за этими фокусами, разинув рот», — указывает Булат Ж.

Зал заседаний Европейского парламента в Страсбурге (сс) DAVID ILIFF

Некоторые комментаторы отмечают, что российские власти сделали всё, чтобы Запад всё-таки их полюбил и принял в свою семью, но почему-то Европа и Америка отторгают всё, что связано с Россией.

«А что я пропустил на пенсии? Эти же европейцы содействовали свержению СССР, привели к власти лояльных капиталистов, которые до сих пор хотят стать частью европейской семьи. В чем разногласия? Чем мы опять вам не угодили? Вероятно, баблом перестали делиться», — предполагает Виктор Г.

Часть людей считает, что руководству Российской Федерации пора дать уверенный ответ Западу на его агрессивную политику в отношении нашей страны. Таким образом, западные щупальца ослабнут и на территории соседних с Россией стран.

«А что тут такого? Давайте в ответ окажем давление на Европейский союз! Чтобы соответственно не допустить вмешательство Запада в наши дела и дела наших соседей!» — призывает Михаил И.

Ряд пользователей указывает на то, что российские власти не станут приводить в действие механизмы давления на Запад, потому что наши чиновники только и мечтают, чтобы стать частью Европы.

«Пока некоторые российские чиновники и их дети, как и олигархи, там держат счета и недвижимость, никто с Россией считаться не будет, ибо мы кормим Европу своими деньгами, счетами, роскошью, зависимостью. Вот когда поток денег из России прекратится, тогда-то завоют и крестовый поход объявят. Пока что Европу всё устраивает», — отмечает Максим Р.

Андрюс Кубилюс (сс) European People's Party jpg

Нашлись и те, кто убеждены, что Россия даже при всём желании не может быть угрозой для Европы, ведь экономика нашей страны пока что не чета европейской.

«Чего её сдерживать? Российская Федерация вроде бы как никуда и не собиралась. Мы, по сути, на месте топчемся уже давно. Для кого мы вообще можем представлять угрозу?» — задаётся вопросом Ярослав Р.

Напомним, 13 сентября бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс подготовил проект доклада, предварительно согласованный депутатами Европейского парламента, согласно которому Европе предлагается укреплять свой военный потенциал ради сдерживания Российской Федерации.