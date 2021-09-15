Москва, 15 сентября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. «Творить историю» в TikTok у Киева получится, ведь опыта жизни в параллельной реальности ему не занимать, считает вице-спикер Пётр Толстой («Единая Россия»).

TikTok

«Да и воспитывать клиповое мышление у нации надо — людьми, не способными мыслить, легче управлять», — отреагировал Толстой на сообщение о том, что в Киевском университете культуры и искусств открылся первый в мире факультет TikTok.

Парламентарий полагает, что решение — органично.

«Это вполне в национальных традициях украинцев, никогда не имевших своей государственности: всё превращать в песни и пляски — вполне в формате Тик-Тока, сети для малолетних. Вышиванка и «Свадьба в Малиновке» на китайской платформе, уверен, будут вполне органично смотреться», — рассуждает он в телеграм-канале.

При этом парламентарию жаль, что Киевский университет выбрал такой путь, променяв русскую культуру на информационный фастфуд.

«Но это та культура, которую они заслужили. Молодцы. Ждем новых «перемог», — заключил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент вуза Михаил Поплавский считает своей миссией «украинизировать ТикТок, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новую историю страны».

Читайте также:В Госдуме прогнозируют рост числа уголовных дел, связанных с TikTok-хаусами