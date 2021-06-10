Москва, , 13:10 — REGNUM В Госдуме видят опасность в TikTok-хаусах и ожидают уголовных дел, связанных с происходящим там.

«У юных тиктокеров будущее есть, а вот ТикТок-хаусы я считаю опасным явлением. Это проекты взрослых людей, которые хотят зарабатывать на детях», — отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в ТГ-канале.

Представьте себе дом, набитый подростками и деньгами, куда имеет круглосуточный доступ взрослый продюсер, рассуждает он.

«Что там будет происходить? Думаю, ничего полезного для детского здоровья», — констатирует парламентарий.

Горелкин обратил внимание на первые уголовные дела, связанные с ТикТокерами.

«Я ожидаю, что в недалеком будущем мы увидим немало уголовных дел, связанных с происходящим в таких местах. Первые ласточки уже есть: этой зимой на незаконной акции протеста в Москве обитатель ТикТок-хауса разбил автомобиль. Это было сделано ради крутого видоса в ТикТок, их к подобному поведению поощряют. Я против такого бизнеса», — подчеркнул парламентарий.

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