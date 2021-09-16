Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект о статусе детей Великой Отечественной войны внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

Ветеран Великой Отечественной войны Дарья Драй © ИА REGNUM

Инициатива подготовлена в связи с многочисленными обращениями граждан, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года и являвшихся в годы Великой Отечественной войны несовершеннолетними, отмечают авторы.

«Данная категория граждан нуждается в особом внимании государства, так как, пережив вместе со взрослыми тяготы и лишения военного времени, они до настоящего времени не имеют официального признания на государственном уровне так же, как и ветераны Великой Отечественной войны», — указано в сопроводительных документах к законопроекту.

Парламентарии прописывают социальные гарантии этой категории граждан. В частности, предлагается выплачивать ежемесячную денежную выплату детям Великой Отечественной войны в размере не менее 30% от величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации. Выплата подлежит индексации.

Если закон найдет поддержку, документ вступит в силу с 2022 года.

Ранее депутаты оппозиционных фракций Госдумы предлагали установить социальные льготы для «детей войны», однако в «Единой России» и в правительстве РФ указывали на то, что регионы имеют право самим устанавливать меры поддержки той или иной категории граждан.

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