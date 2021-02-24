Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, направленный на установление правовых гарантий по обеспечению жильем бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто в период Второй мировой войны, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 24 февраля.

С принятием закона бывшие несовершеннолетние узники фашизма смогут рассчитывать на получение мер социальной поддержки по обеспечению за счет средств федерального бюджета жильем, которое предоставлено участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Финансирование предполагается региональными бюджетами за счет федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления субвенций на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, утвержденных постановлением правительства РФ.

Статистика

По данным Минстроя, бывших несовершеннолетних узников фашизма, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, — 2,1 тыс. человек. По информации, представленной субъектами РФ, по состоянию на 2019 год — 1835 человек: в 26 субъектах РФ указанная категория граждан на учете нуждающихся в жилых помещениях не состоит, из 10 субъектов РФ информация отсутствует, отметил один из авторов законопроекта депутат Госдумы Ярослав Нилов в ТГ-канале.

На реализацию положений потребуется порядка 4,1 млрд рублей, следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту.