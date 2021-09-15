Магас, 15 сентября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В Ингушетии в течение трех дней — с 17 по 19 сентября — будут проходить выборы в Народное собрание республики седьмого созыва. Жителям региона предстоит выбрать 32 депутата местного парламента.

OpenClipart-Vectors Выборы

Согласно действующему законодательству о выборах в парламент субъекта РФ, в Ингушетии выборы депутатов Народного собрания проводятся по пропорциональной системе. Кандидаты выдвигаются избирательными объединениями — партиями в составе списков кандидатов. По итогам выборов определяется состав парламента.

Напомним, в парламенте Ингушетии шестого созыва работали представители партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия». В предстоящих выборах будут участвовать те же партии.

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Численность избирателей в Ингушетии, по данным избиркома на 1 июля 2021 года, составляет 231 557 человек. Обеспечивать голосование на территоири региона будут девять территориальных избирательных комиссий и 137 участковых избирательных комиссий.