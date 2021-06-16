Магас, , 10:37 — REGNUM В Ингушетии назначена дата проведения выборов в парламент республики (Народное собрание). На состоявшемся 15 июня 92-м внеочередном заседании парламента было единогласно принято постановление о проведении выборов 19 сентября 2021 года — в единый день голосования.

Напомним, в Ингушетии в 2021 году будет избран новый состав законодательного собрания — парламента седьмого созыва. В нынешнем составе Народного собрания 32 депутата. Они представляют четыре политических объединения — партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР.

Всего за мандаты депутатов на прошлых выборах в 2016 году боролся 271 зарегистрированный кандидат от семи политических партий.

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