Екатеринбург, 15 сентября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Водителям следует быть осторожнее на трассах, так как на дорогу могут выбегать лоси, сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

Лось

Осенью началась миграция животных. Из-за этого дикие звери могут пересекать проезжую часть, провоцируя ДТП.

С начала 2021 года в регионе произошло 448 наездов на диких и домашних животных, уточнили в ГИБДД. Большая часть таких аварий происходит ночью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДТП с лосем на свердловской трассе Белоярский — Асбест пострадали четыре человека.

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