Белоярский, Свердловская область, , 14:14 — REGNUM На трассе Белоярский — Асбест (Свердловская область) произошёл наезд на лося, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Водитель ВАЗ-21 124 врезался в животное на 15 км трассы в сторону Асбеста. Лось перебегал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. Водитель не смог избежать аварии.

«В результате ДТП пострадали четыре человека», — уточнили в ГИБДД.

Лось погиб на месте. Пассажиры и водитель получили травмы различной степени тяжести. Граждан госпитализировали, они доставлены в больницу Асбеста. По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд обязал РЖД выплатить ущерб за сбитого электропоездом лося.

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