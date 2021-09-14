Москва, 15 сентября, 2021, 01:35 — ИА Регнум. Начавшись с климатической темы, идея взымать наднациональные налоги продолжает набирать обороты. Во что может превратиться на первый взгляд логичная мысль о налогообложений транснациональных цифровых гигантов и нет ли в этом опасного подвоха, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Иван Шилов ИА REGNUM It

Хотя налог, нацеленный на противодействие выводу прибыли из-под налогообложения, и получил название «цифрового», попасть под его действие могут не только цифровые гиганты. Теперь в рамках Организации экономического сотрудничества и развития идет обсуждение возможности применить этот налог и к любым корпорациям с оборотом более 20 млрд евро в год. И хотя заставить компании, предоставляющие те или иные сервисы по всему миру, платить налоги в пользу стран присутствия представляется весьма полезным, в действительности такой подход может повлечь определенные непростые решения. В числе прочего стоит подумать о тех трудностях, которые возникнут на уровне администрирования. Ведь если налог наднациональный, то и управлять таким налогообложением будет наднациональная структура. Можно ли в современном мире избежать перекосов и перераспределения выгод «для своих», как это уже видно в случае углеродного транснационального налога? Читайте статью Галины Смирновой

Корпорации управляют миром. Зачем нужны «цифровой» и углеродный налоги?