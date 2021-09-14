Путин заявил о вкладе «Единой России» в развитие страны
Москва, 14 сентября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. О вкладе «Единой России» в развитие страны заявил 14 сентября в ходе совещания с правительством и членами партии президент РФ Владимир Путин.
Kremlin.ru
Владимир Путин на съезде «Единой России»
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Перечисляя инициативы «Единой России», которые внесли вклад в развитие страны, президент указал на предложение о поддержке семей с детьми, старшего поколения, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
«Были заявлены масштабные программы по газификации жилых домов в городах и посёлках, ремонту школ, расселению из аварийного жилья».