Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов подготовил отчет об увеличении расходов на охрану лесов, о борьбе с пожарами и других вопросах лесфонда.
Руководитель Аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко расскажет об изменении порядка техосмотра и о введении моратория на осуществление плановых контрольных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства в 2022 году.
Вице-премьер Александр Новак доложит о бесплатной газификации домашних хозяйств.
Также он расскажет о переселении граждан из аварийного и ветхого жилья.
Отчет вице-премьера Марата Хуснуллина будет об инфраструктурном развитии регионов.
Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» Денис Проценко будет говорить о программе медицинской реабилитации граждан, которые перенесли ковид.
О капремонте школ предусмотрен доклад сопредседателя Центрального штаба ОНФ Елены Шмелевой.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова доложит о комплексной поддержке семей с детьми.
Министр обороны Сергей Шойгу расскажет о выплатах военным пенсионерам.
Вице-премьер Татьяна Голикова расскажет о социальной поддержке населения.
Сначала предусмотрено обращение президента РФ Владимира Путина.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, кто выступит на совещании.