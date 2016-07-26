14 Сентября
 
12:48

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов подготовил отчет об увеличении расходов на охрану лесов, о борьбе с пожарами и других вопросах лесфонда.

12:47

Руководитель Аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко расскажет об изменении порядка техосмотра и о введении моратория на осуществление плановых контрольных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства в 2022 году.

12:44

Вице-премьер Александр Новак доложит о бесплатной газификации домашних хозяйств.

12:42

Также он расскажет о переселении граждан из аварийного и ветхого жилья.

12:41

Отчет вице-премьера Марата Хуснуллина будет об инфраструктурном развитии регионов.

12:39

Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» Денис Проценко будет говорить о программе медицинской реабилитации граждан, которые перенесли ковид.

12:38

О капремонте школ предусмотрен доклад сопредседателя Центрального штаба ОНФ Елены Шмелевой.

12:35

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова доложит о комплексной поддержке семей с детьми.

12:34

Министр обороны Сергей Шойгу расскажет о выплатах военным пенсионерам.

12:33

Вице-премьер Татьяна Голикова расскажет о социальной поддержке населения.

12:33

Сначала предусмотрено обращение президента РФ Владимира Путина.

12:33

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, кто выступит на совещании.