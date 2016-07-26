Очередное совещание с членами правительства Российской Федерации у президента Владимира Путина запланировано на 14 сентября. Как заявили в пресс-службе Кремля, к обсуждению повестки также пригласили и руководство партии «Единая Россия».

Отметим, что такие видеосовещания проводятся регулярно. Глава государства получает отчёты о проделанной работе от вице-премьеров и министров.

«Будут рассмотрены актуальные вопросы текущей повестки», — уточнили в пресс-службе Кремля, говорится в сообщении.

Подробности в трансляции ИА REGNUM.