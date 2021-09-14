Ватикан, , 17:02 — REGNUM Глава Римско-католической церкви Франциск назначил в Белоруссии митрополитом и архиепископом Минско-Могилёвским Юзефа Станевского. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба Ватикана.

Папа Римский Иван Шилов © ИА REGNUM

До нынешнего назначения Юзеф Станевский служил вспомогательным епископом Гродненской епархии. Он уроженец Западной Белоруссии, где традиционно сильно польско-католическое влияние.

В 2020 году отношения официального Минска с Ватиканом резко испортились на фоне политического конфликта, вызванного жестоким подавлением массовых народных выступлений против фальсификации президентских выборов. По распоряжению Александра Лукашенко не был допущен в Белоруссию из командировки предводитель белорусских католиков архиепископ Тадеуш Кондрусевич, позже ушедший на покой. В связи с конфликтом временным апостольским администратором в Белоруссии стал епископ Казимир Великоселец.

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