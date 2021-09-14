Москва, 14 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В России готовится создание целостной системы поддержки семей с детьми. Об этом 14 сентября заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с правительством.

Government.ru Татьяна Голикова

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Зампред правительства перечислила меры социальной поддержки семей с детьми, введённые в России в последние месяцы.

Голикова отметила, что в соответствии с поручением президента правительства работает над выстраиванием в единой логике понятной и целостной системы поддержки семей с детьми от рождения до окончания школы.

«Соответствующие предложения формируются и будут доложены вам дополнительно», — доложила она.