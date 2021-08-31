Латвия, 13 сентября, 2007, 17:04 — ИА Регнум. Более двухсот представителей системы здравоохранения Латвии со всей республики - врачей, медсестёр, обслуживающего персонала - сегодня, 14 сентября, встали в часовой пикет в Риге напротив знания Кабинета министров, требуя повышения заработной платы с учётом стремительно растущей в стране инфляции и общего уровня зарплат, а не по ранее утверждённому правительством графику. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, акция протеста была подготовлена Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода, который в случае не выполнения его требований готовится к проведению вселатвийской забастовки.

Суть предъявляемых властям претензий в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM пояснил ответственный за проведение мероприятия, председатель профсоюза, профессор Клинической больницы университета имени Паула Страдыня, нейрохирург Валдис Керис: "Правительство по-прежнему не исполняет в полном объёме собственное распоряжение прошлого года о повышении оплаты труда работающих в сфере здравоохранения, согласно которому зарплаты должны быть пропорционально привязаны к ежегодно рассчитываемой средней оплате труда занятых в народном хозяйстве. Сегодня нам заявляют, что всё было распланировано на последующие годы ещё в 2006 году, мол, это тот прогноз, по которому теперь будут повышать". По словам Кериса, в графике повышения зарплат на будущий год не учитываются реальные изменения в средней оплате труда по стране: "Разница между прогнозом 2006 года на 2008 год и нынешним прогнозом Министерства финансов на тот же год составляет примерно 60 латов (3 000 рублей, - ИА REGNUM). Если у врача коэффициент 2 по отношению к среднемесячной зарплате в народном хозяйстве, то это означает, что правительство готовится не выплатить каждому врачу в будущем году по 120 латов ежемесячно по сравнению с тем, что оно обещало".

Участники пикета держали в руках транспаранты и плакаты на латышском языке: "Правительство борется с инфляцией за счёт зарплат медиков"; "Почему зарплаты депутатов индексируют, а медиков - нет?"; "Инфляция сначала съест нас, а затем и вас!"; "Хотим жить, а не существовать!"; "У латвийской медицины самое низкое финансирование в Европе!"; ""Скорая" от программы правительства получает комбинацию из трёх пальцев!"; "Нам нужны зарплаты, а не пособия!" и другие. К протестующим вышел министр здравоохранения Винет Велдре (беспартийный), который тезисами изложил председателю профсоюза свою позицию. А именно: подпись он поставит только под тем, что может реально гарантировать, мол, поэтому минувшим летом не подписал предлагаемое профсоюзом соглашение; "забастовка не решение, а пикет - это манифест"; нужно садиться за стол переговоров и обсуждать не только повышение зарплат, но и улучшение отношения врачей и медперсонала к пациентам, сочувствия - того, что ждёт общество от медперсонала. Министр также подчеркнул, что существуют различные нюансы: "Есть те, кто получают минимальную зарплату, а начальство разъезжает на джипах, и те, кто получают большее вознаграждение, но за несколько нагрузок".

Пообщавшись с главой Минздрава, Валдис Керис заметил корреспонденту ИА REGNUM: "Мяч теперь на стороне правительства. 18 сентября у нас внеочередное заседание совета профсоюза, на котором мы решим, прервать ли подготовку к забастовке, или наоборот - продолжать, чтобы добиться того, что предусмотрено законом. Если со стороны правительства не будет адекватной реакции, то я с большой вероятностью допускаю, что совет проголосует за продолжение подготовки к забастовке".