Вашингтон, , 23:39 — REGNUM США на сегодняшний день должны исключить возможность войны в Россией и Китаем, а также принять срочные меры для быстрейшего перевооружения, заявил 13 сентября глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, сейчас ядерные силы России полностью модернизированы, чего нельзя сказать о ядерных силах США.

Хайтен отметил, что на данный момент конфликт с Китаем и Россией может перерасти в ядерный, что обернётся катастрофой как для вовлеченных в него стран, так и для всей планеты.

Поэтому, заключил он, США должны преодолеть медлительность бюрократических процедур для скорейшей модернизации своего ядерного оружия.

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