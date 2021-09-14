Токио, 14 сентября, 2021, 06:37 — ИА Регнум. Япония направит соседям по региону в качестве помощи в борьбе с пандемией дополнительные партии вакцины от COVID-19. Об этом министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги 14 сентября объявил на регулярной пресс-конференции.

Ey.gov.tw Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан ставит вакцину AstraZeneca

Тосимицу Мотэги «На основе запросов от соответствующих стран нами было принято решение направить дополнительные 500 тыс. доз на Тайвань, 400 тыс. доз во Вьетнам, 300 тыс. доз в Таиланд и 100 тыс. доз в Бруней».

По словам главы японского МИД, в качестве гуманитарной помощи передаётся произведённая на территории Японии вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Всего же Япония к настоящему моменту уже поставила более 3,4 млн доз вакцины от коронавируса Тайваню и 3,18 млн доз — Вьетнаму.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле МИД Японии объявлял о планах направить в три страны региона в общей сложности три миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca.

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