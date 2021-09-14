Япония направит соседям по региону 1,3 млн доз вакцины от COVID-19
Токио, 14 сентября, 2021, 06:37 — ИА Регнум. Япония направит соседям по региону в качестве помощи в борьбе с пандемией дополнительные партии вакцины от COVID-19. Об этом министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги 14 сентября объявил на регулярной пресс-конференции.
По словам главы японского МИД, в качестве гуманитарной помощи передаётся произведённая на территории Японии вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Всего же Япония к настоящему моменту уже поставила более 3,4 млн доз вакцины от коронавируса Тайваню и 3,18 млн доз — Вьетнаму.
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Как сообщало ИА REGNUM, в июле МИД Японии объявлял о планах направить в три страны региона в общей сложности три миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca.
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