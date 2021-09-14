Вашингтон, 14 сентября, 2021, 04:39 — ИА Регнум. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провёл телефонный разговор с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, в ходе которого заявил о поддержке Литвы со стороны США в дипломатическом противостоянии с Китаем. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба Белого дома.

Герб Литвы

пресс-служба администрации президента США «Салливан подтвердил сильную поддержку Литвы со стороны США, в то время как она сталкивается с попытками сдерживания со стороны КНР».

В распространённом пресс-службой документе также говорится о «признательности США за принципиальную внешнюю политику Литвы в поддержке демократии и прав человека, в том числе в Белоруссии». В разговоре с Шимоните Саливан осудил организацию «нелегальных потоков мигрантов» через границу Литвы, в которой обвиняются власти Белоруссии.

Напомним, 10 августа Китай отозвал своего посла в Литве «для консультаций» из-за намерения литовских властей открыть представительство Тайваня в Вильнюсе. В начале сентября об отзыве посла в КНР объявил МИД Литвы.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель министерства коммерции КНР заявил, что Литве следует прекратить ошибочные действия в отношении Китая, связанные с Тайванем.

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