Рига, , 16:36 — REGNUM 13 сентября в Риге встретились главы дипломатий Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Во время пресс-конференции по итогам мероприятия министр иностранных дел Польши Збигнев Рау сообщил, что встреча была посвящена вопросам безопасности и сотрудничества в контексте продолжающихся российско-белорусских учений «Запад-2021». Об этом сообщает Polskie Radio.

Военные учения Mil.ru

«Мы пришли к выводу, что ситуация на восточной границе Европейского союза и НАТО продолжает оставаться напряженной. Это особенно тревожит Польшу и Прибалтику. Следовательно, сотрудничество между нашими государствами особенно близко и интенсивно», — сказал Збигнев Рау.

Глава польский дипломатии добавил, что в силу географического положения и общей истории Польша и страны Прибалтики одинаково оценивают международную ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября на полигонах на западе Белоруссии и России стартовали военные учения «Запад 2021», которые считаются крупнейшими в Европе за 40 лет. Военные учения продлятся до 16 сентября, в них примет участие около 200 тысяч военнослужащих, 290 танков, 15 кораблей и 80 самолетов и вертолетов.