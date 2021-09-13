Москва, , 21:50 — REGNUM Предложение отказаться от кириллицы и перейти на латиницу — очередная бредовая идея, возникшая в больной голове оголтелого украинского русофоба. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украинские власти разными способами пытаются стереть не только культурные и исторические связи с Россией, но и исковеркать сознание собственных граждан. Дикое желание оевропеиться у украинских чиновников приобрело форму паранойи», — сказал Железняк.

Для парламентария очевидно, что добровольно украинские граждане не перейдут на латиницу. Идея перехода на латиницу направлена в первую очередь против русскоязычного населения Украины, которых власти страны постоянно притесняют и ущемляют в правах, уверен депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил за отказ от кириллицы на Украине и переход страны на латиницу. Он также заявил, что поддерживает хождение на Украине двух языков — украинского и английского.

В июле 2021 года Конституционный суд Украины признал все новые языковые нормы правомерными и обязал владеть «мовой» всех украинских граждан страны без исключения.

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